韓国発のコスメ＆ビューティーブランド「RboW（アールボウ）」が、全ラインナップを揃えたポップアップストアをNEWoMan横浜で開催しています。期間は2024年9月12日（木）〜25日（水）までで、税込1万円購入すると香水がついてくるチャンス！数量限定だというから、ぜひお早めに足を運んでみてください。シンプルだけど個性的なコスメ＆ビューティーブランド「RboW」「RboW」は、香りやパッケージを通して自分自身をアーティスティ