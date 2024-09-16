◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(16日、東京ドーム)プロ野球・巨人は16日、公式X（旧Twitter）を更新し“本日の円陣”を公開。「敬老の日」となったこの試合に浅野翔吾選手が声出しを行い、チームを鼓舞しました。初の5番でスタメン出場となった浅野選手は「今日、何の日なのか知ってますか」と選手たちに質問を投げかけると、「敬老の日です。おじいちゃん、おばあちゃんに感謝して、今日勝ちましょう。早くけいろう（帰ろう）！