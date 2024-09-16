◇プロ野球パ・リーグ西武−ロッテ(16日、ベルーナドーム)西武の武内夏暉投手が5回までロッテ打線を1人のランナーも出さないパーフェクト投球をみせています。ドラフト1位ルーキーの武内投手は、初回先頭の荻野貴司選手をセンターフライに打ち取ると、緩急を交えて3者凡退の立ち上がり。その後もロッテ打線から凡打の山を築きます。5回は4番のソト選手に大飛球を打たれますが、フェンス手前で西川愛也選手のグラブの中へ。その後