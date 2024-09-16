■「これからも県民のためにやっていきたい」斎藤元彦兵庫県知事（46）が泣いた。メディアからどんな辛辣な質問を受けても能面のように表情を変えず冷静に答えていた斎藤知事が、9月11日の定例記者会見で、「2021年の知事選で斎藤知事を推薦した自民からの辞職要求について尋ねられ、『こういう状況になったことは大変申し訳ない。自分自身に対して悔しい思い』と涙ぐんだ。写真＝時事通信フォト県議会最大会派の自民党などから辞