◆ＳＯＮＰＯＷＥリーグ▽第１節日テレ東京Ｖ０―２三菱重工浦和（１５日・味フィ西、２９２１人）女子サッカーのＷＥリーグ３連覇を狙う三菱重工浦和がアウェーで日テレ東京Ｖを２―０で下し、白星スタートを飾った。１７歳のＭＦ藤崎智子がデビュー戦で初ゴールを決めた。「緊張してたけど、ワクワクした気持ちでいっぱいだった」と右ＭＦでプロ初先発。１―０の後半７分、ＭＦ伊藤美紀の左クロスに合わせて一度はＧＫに