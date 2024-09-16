このお話は、著者・ぽよ母(@poyohaha)さんの体験談が描かれています。ある年のクリスマス、家族で水族館へ出かかる予定を立てていました。支度が整い、車がある駐車場へ向かうと、目を疑うようなできごとが起きていたのです…。『クリスマスに車を盗まれた話』をダイジェスト版でごらんください。 ©poyohaha ©poyohaha ©poyohaha ©poyohaha ©poyohaha 車