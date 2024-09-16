「阪神−ヤクルト」（１６日、甲子園球場）阪神の岡田彰布監督が試合前、青木宣親のサプライズセレモニーに登場。花束を渡し、笑顔で肩を組む姿に球場が大きくどよめいた。満面の笑みで早大の後輩にあたる青木に花束を手渡した岡田監督。記念撮影に移ると腕を青木の肩にまわし、青木自身も優しい笑みを浮かべる岡田監督の肩に恐縮した様子ながら腕をまわした。両者が肩に手をかけると球場は大きくどよめいた。その後、拍手