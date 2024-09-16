大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月15日（日本時間16日）ロサンゼルス・ドジャース対アトランタ・ブレーブス＠トゥルーイスト・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャース・大谷翔平投手（30）は、「1番・DH」で先発出場。4打数 2安打 2打点 1四球 2三振 打率 .290 ドジャースは2回に2点を失い、さらに