16日午前、TWICEのモモがブランド「オニツカタイガー(Onitsuka Tiger)」のファッションショーに参加するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてイタリア・ミラノに出国した。・TWICE モモ、金髪ボブに大胆イメチェン！可愛すぎると話題・IVE ウォニョンからaespaのWINTERまで、韓国アイドルのみずみずしい“果汁メイク”に注目