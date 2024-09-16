アメリカのテレビ界最高峰を決める第76回エミー賞の授賞式で、「SHOGUN 将軍」で主演をつとめる真田広之さんが日本人初となる主演男優賞を受賞、「SHOGUN 将軍」は作品賞も受賞しました。「SHOGUN 将軍」主演真田広之さん「本当にありがとうございます。素晴らしい候補者たちと一緒にここにいられることを光栄に思います」日本人初となる主演男優賞に輝いた真田広之さん。感極まりながら喜びを語りました。「SHOG