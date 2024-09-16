名鉄2200系イメージ。車内装飾は一般車で行われています乃木坂46の愛知公演にともなう名鉄とのコラボ「THE NOGIZAKA46 TOWN produced by MEITETSU」が9月いっぱいまで行われています。その一環として、名鉄ではメンバーが車内広告をジャックする「乃木坂46トレイン」を運行中。2200系を2編成使用し、車内を32種類もの専用ポスターで彩ります（車内をジャックするメンバーは編成ごとに異なります）。また、10時台〜15時台には「乃木