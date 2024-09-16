★大解剖！渋谷２大最新スポット★週末の３連休に行きたい！今、再開発が進む渋谷で７月にオープンした２大スポットを大解剖！【出演者】西村真二（コットン）・木村沙織・藤田ニコル・あばれる君・きょん（コットン）■今回紹介したお店【渋谷サクラステージ】?ＳＨＩＢＵＹＡＢＲＥＷＥＲＹ・ＳＨＩＢＵＹＡＷｅｉｚｅｎレギュラーサイズ１３２０円・フライドポテト８８０円?ＣｉｅｌＰｉｚｚａ・シエルピザ２５０