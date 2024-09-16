環球時報はこのほど、複数の日本の大手電機メーカーが電気自動車（EV）市場に参入する動きを見せていると報じた。記事は、パナソニックホールディングスが9日、和歌山県紀の川市でEV用電池の新工場の起工式を行ったと紹介。約700億円を投じて、米国のEVに供給する車載用電池の生産工場を建設すると伝えた。また、同社が生産するEV用電池は通常の乾電池と同じ円筒形で、その容量は従来型の5倍であると説明。テスラの人気車種「モデ