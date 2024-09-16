◇セ・リーグ阪神−ヤクルト（2024年9月16日甲子園）フリーアナウンサーの有働由美子（55）が16日、阪神−ヤクルト戦（甲子園）の試合前に行われた始球式に登場した。関西出身で小学5年から虎党という筋金入りの有働アナ。2022年に人生初の始球式に挑戦した。背中に「阪神園芸さんいつもありがとう」と描かれたユニホーム姿で登場。大きくふりかぶって、見事ノーバウンド投球。笑顔でマウンドを後にした。前回はノ