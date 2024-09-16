俳優・杉野遥亮が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『マウンテンドクター』（毎週月曜後10：00）がきょう16日に最終話を迎えるにあたり、クランクアップの様子が明らかになった。【写真】歩（杉野）&典子（岡崎紗絵）、真吾（向井康二）も笑顔で撮了！同作は、山岳医療の現場に放り込まれた青年医師・歩（杉野）が、さまざまな思いを抱えた患者や医療従事者たちと触れ合い、現実と向き合いながら成長して