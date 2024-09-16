アメリカのテレビ界最高の賞「エミー賞」で、戦国時代を舞台にした「SHOGUN将軍」が、作品賞や主演男優賞など最多の18の賞を受賞しました。ロサンゼルスで15日、エミー賞の授賞式が開かれ、俳優の真田広之さんがプロデュースと主演を務めたテレビドラマ「SHOGUN将軍」が作品賞に選ばれました。戦国時代の日本を舞台にした「SHOGUN将軍」は、映像の圧倒的な迫力などが評価され、世界中でヒットしました。英語以外の作