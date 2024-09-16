◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１６日・マツダスタジアム）【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（中）桑原、７（捕）伊藤、８（遊）森敬、９（投）東【広島】１（中）秋山、２（一）坂倉、３（左）堂林、４（三）小園、５（右）末包、６（二）菊池、７（遊）矢野、８（捕）会沢、９（投）森下