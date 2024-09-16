SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（31）が16日までに自身のインスタグラムを更新。へそ出しショットを公開した。「makeup:@hairmake_wakohair:@sho___0x0@ar_magazine」とつづり、白のブラトップ姿でのへそ出しショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「最強に可愛い」「何度見てもこの雰囲気のゆあちゃん可愛すぎる〜」「綺麗に撮れてます」「うっとり〜」「女神」「あまりの美しさに息が止まりそう