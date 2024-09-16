バルセロナは中盤の強化を目指している。「MARCA」によると、バルセロナは今夏アストン・ヴィラに加入したばかりのベルギー代表MFアマドゥ・オナナの獲得を検討しているという。セネガル出身のオナナは195センチの大型MF。ズルテ・ワレヘムやホッフェンハイムの下部組織出身である同選手は2020年7月にハンブルガーSVへ完全移籍を果たすと、2021年8月にはリールへ完全移籍。リールで経験を積み、自身の価値を高めたオナナは2022年8