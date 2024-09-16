アーセナルはトッテナムとのノース・ロンドン・ダービーを1-0と完封勝利を収めている。15日、プレミアリーグ第4節アーセナル対トッテナム・ホットスパーのノース・ロンドン・ダービーが開催。試合は後半64分にアーセナルがブラジル代表DFガブリエウ・マガリャインスがコーナーキックを頭で合わせ得点。結果的にこのゴールが決勝点となり、アーセナルがトッテナムとのノース・ロンドン・ダービーを制す形に。主将を務めるノルウェー