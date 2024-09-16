俳優の竹内涼真が16日にインスタグラムを更新。前日に最終回を迎えた日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』（TBS系／毎週日曜21時）のクライマックスシーンのオフショットを公開すると、ファンから「涙が止まりません」「思い出すと涙が溢れます」といった声が集まった。【別カット】竹内涼真、涙のシーンのオフショットをもっと見る日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』は、2018年4月期に二宮和也主演で放送された日曜劇場『