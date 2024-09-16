KinKi Kidsの堂本剛が主演する映画『まる』より、キャラクター映像2種12名分が解禁。堂本演じる主人公・沢田と、沢田を取り巻くキャラクターたちが個性あふれるセリフとともに捉えられている。また、堂本剛ファンクラブ「funk love」会員限定ムビチケカードの発売が決定した。【動画】「みんな○に夢中になる」堂本剛ら『まる』キャラクター映像2種人生が転がり始めた男に襲い掛かる、奇想天外な出来事を描く本作。主演の堂