９月１６日の中山６Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル、１１頭立て）は、ダートで活躍するフォーエバーヤングの半妹ブラウンラチェット（牝、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、単勝１・２倍の断然１番人気にこたえて初陣を飾った。勝ち時計は１分５０秒１（良）。道中は前を見る形で３番手を進んだ。終始、楽な手応えで追走し、持ったままで直線に向くとあとは伸びるだけ。鞍上のゴーサインにしっかり応えて、後続に１馬身半