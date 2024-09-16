にて配信中のTVシリーズ「一流シェフのファミリーレストラン（原題：The Bear）」が第76回（2024年）エミー賞のコメディ部門で主要4部門を含む全11部門受賞に輝いた。海外での人気ぶりを改めて見せつける形となったが、まだまだ視聴したことがないという方も多いだろう。 そこで本記事では、「一流シェフのファミリーレストラン」の受賞結果、作品のあらすじ、受賞した俳優陣とそのキャラクターに