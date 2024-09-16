【青の祓魔師 雪ノ果篇】 放送開始日：10月5日より毎週土曜24時30分～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：U-NEXT、Hulu、dアニメストア、アニメ放題にて10月5日より毎週土曜25時～ 10月5日より放送開始となるアニメ「青の祓魔師 雪ノ果篇」について、最新PVが公開された。 本作は加藤和恵氏によるマンガ「青の祓魔師」を