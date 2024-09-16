俳優の松平健（70歳）が、9月16日に公開されたNHKの公式YouTubeチャンネルの動画で、朝ドラ「おむすび」で共演する女優・橋本環奈の“ギャル姿”が「びっくりするぐらいかわいい」と語った。9月30日スタートの朝ドラ「おむすび」で、主人公を演じる橋本環奈の祖父役として出演する松平健がインタビューに対応。橋本環奈のギャル姿を現場で見た松平は「ギャル姿はもう、なんか、びっくりするぐらいかわいいですけども」と賞賛する。