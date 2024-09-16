日向坂46・小坂菜緒が、15日（日）に放送されたNHK大河ドラマ『光る君へ』第35回「中宮の涙」に出演。今回、本人コメントが到着した。【写真】藤原惟規(高杉真宙)の恋人・斎院の中将役を演じた小坂菜緒【5点】日向坂46の二期生で、センター経験も豊富な小坂菜緒。今回初の大河ドラマ出演で、藤原惟規(高杉真宙)の恋人・斎院の中将役を演じた。小坂は『光る君へ』に出演した感想について「今回、初めて大河ドラマに出演させていただ