一時1ドル＝139円台を付けた円相場を示すモニター＝16日午後、東京・東新橋【シンガポール共同】週明け16日のアジアの外国為替市場で円買いドル売りが進み、円相場は一時1ドル＝139円台を付けた。2023年7月以来、約1年2カ月ぶりの円高ドル安水準。米連邦準備制度理事会（FRB）が17、18日に開く連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅な利下げを決めるとの思惑から、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。