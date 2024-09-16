（速報）ドル円が一時１３９円台に突入、昨年７月以来の円高・ドル安水準＝アジア為替 日本時間午後１時過ぎのアジア市場で、ドル円は一時139.96レベルまで下落。昨年７月以来の円高・ドル安水準となった。 USD/JPY140.09