タレントの鈴木奈々さんが、９月１６日・敬老の日に自身のインスタグラムを更新。祖母との２ショット写真をアップ。亡き祖父との思い出も綴りました。【写真を見る】【鈴木奈々】「#敬老の日」祖母との２ショットを公開亡き祖父とのエピソードも明かす「私がポップティーンモデルの時、発売日にじぃちゃんがコンビニに雑誌を買いに」鈴木奈々さんは「おばぁちゃん家に遊びに行ってきたよー♥ばぁちゃん元気そうで良か