◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１６日・楽天モバイル）日本ハムのフランミル・レイエス外野手が「３番・ＤＨ」で先発し、初回に２０号ソロ本塁打を放った。２死無走者で迎えた第１打席。追い込まれてから、楽天・岸の低め、見送ればボール球のカーブを泳ぎながら左翼席に運んだ。８月３０日の西武戦から１１試合連続で４番に座っていたが、この日は３番でスタメン出場。５戦連続安打となる一打は、サヨナラアーチを記録した