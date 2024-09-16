◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１６日・京セラＤ大阪）【ソフトバンク】１（遊）今宮、２（中）周東、３（三）栗原、４（一）山川、５（指）近藤、６（左）正木、７（捕）甲斐、８（二）野村、９（右）佐藤直、▽投＝石川【オリックス】１（三）西野、２（中）渡部、３（二）太田、４（左）西川、５（指）セデーニョ、６（遊）紅林、７（一）頓宮、８（右）来田、９（捕）福永、▽投＝曽谷