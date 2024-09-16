「巨人−中日」＜9月16日東京ドーム24回戦＞試合開始 14：00先攻：中日後攻：巨人◆ 読売ジャイアンツ（中）丸（三）坂本（二）吉川（一）岡本和（右）浅野（左）秋広（遊）門脇（捕）岸田（投）赤星◆ 中日ドラゴンズ（中）岡林（三）福永（左）川越（一）石川昂（捕）宇佐見（右）細川（遊）村松（二）板山（投）松木平