中国国際サービス貿易交易会、一般公開を実施15日、新首鋼ハイエンド産業総合サービス区の文化・観光サービスをテーマにした展示エリアを見学する来場者。（北京＝新華社記者/陳曄華）【新華社北京9月16日】中国の中秋節連休（9月15〜17日）初日に当たる15日、北京市で開催中の「中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」が一般公開日を迎えた。国家会議センターと新首鋼ハイエンド産業総合サービス区（首鋼園区）の両会場が2日間