【AFP＝時事】サッカー元サウジアラビア代表FWのファハド・アル・ムワッラド（Fahad Al-Muwallad）選手が、アラブ首長国連邦（UAE）にある自宅のバルコニーから転落し、集中治療室へ運び込まれていたことが分かった。サウジアラビアとUAEの当局が15日に発表した。UAEの政府広報によれば、アル・ムワッラドは休暇中に同国ドバイにある自宅の2階から転落し、「ドバイの病院の集中治療室に入っている」という。ドバイのサウジ領事