16日（現地時間15日）に米ロサンゼルスで開催された第76回エミー賞授賞式で、真田広之（63）主演のハリウッドドラマ「SHOGUN 将軍」が作品賞を含む18部門で受賞。プロデューサーを兼任した真田は壇上で、時代劇を支えてきた人々への感謝の思いを日本語で述べた。壇上でトロフィーを受け取った真田は「日本語で短くスピーチさせてください」と告げると「これまで時代劇を継承して、支えてきてくださった、全ての方々、そして監