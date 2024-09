Vox Mediaはこのほど、「Meta fed its AI on everything adults have publicly posted since 2007 - The Verge」において、Metaが2007年以降にFacebookやInstagramに投稿されたすべての公開コンテンツをAIトレーニングに利用していると報じた。ニュースソースは、MetaのグローバルプライバシーディレクターであるMelinda Claybaugh氏がオーストラリア政府の質問に対して答えたもの(参考:「Facebook admits to scraping every Aust