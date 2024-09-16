"テレビ界のアカデミー賞”とも呼ばれる、第76回プライムタイム・エミー賞授賞式が2024年9月15日（現地時間）に開催された。日本の時代劇ドラマは最多25ノミネートを受け、ドラマシリーズ部門の作品賞・主演男優賞（真田広之）・主演女優賞（アンナ・サワイ）受賞を含む史上最多の18冠を達成。一方、助演男優賞では、浅野忠信と平岳大が受賞を逃す結果となった。 「SHOGUN 将軍」で浅野が演じたのは、伊