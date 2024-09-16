種子島宇宙センターで16日午後に予定されていたH2Aロケット49号機の打ち上げについて、三菱重工は打ち上げを延期すると発表しました。 （記者）「きょうの打ち上げに向け発射地点に移されていた機体が、ゆっくりと組み立て棟へと戻っています」 政府の情報収集衛星を搭載したH2A49号機は、16日午後2時24分に打ち上げが予定されていました。しかし、上空の風が強く、三菱重工は打ち上げの延期を発表しました。 H2A49号機は