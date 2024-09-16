第1子を妊娠中の歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（31）が15日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter ＃0 〜Touch Your Heart〜」に出演。産休入りすることを明かした。ピン芸人・本日は晴天なり41歳で第1子出産！スーパー安産ながら「陣痛は生き地獄」きゃりーは、「今回の放送をもって、しばらくお休みをいただきます」と報告。「いわゆる産休ってやつに入りますね」と伝えた。次週の放