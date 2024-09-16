【AFP＝時事】米共和党大統領候補のドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領は15日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「テイラー・スウィフトなんか大嫌いだ！（I HATE TAYLOR SWIFT！）」と投稿した。物議を醸す発言で知られるトランプ氏だが、ここまで挑発的な投稿は異例。米人気歌手のスウィフトさんは10日、大統領選に向けたテレビ討論会の直後に、民主党候補のカマラ・ハリス（Kamala Harris）副大統領への支持を