16日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・11頭)は、中団追走から直線で突き抜けた浜中俊騎手騎乗の3番人気ゴージャス(牝2、栗東・四位洋文厩舎)が、後方から追い上げてきた1番人気アイサイト(牝2、栗東・藤岡健一厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分36秒7(良)。 さらに2馬身差の3着に4番人気パドメ(牝2、栗東・清水久詞厩舎)が入った。なお、2番人気ピリナマアナ(牝2、栗東・橋口慎介厩舎)