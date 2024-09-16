男子テニスの最新世界ランキングが１６日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は変わらず５４位だった。ダニエル太郎（エイブル）は二つ上げて９０位で、錦織圭（ユニクロ）は２０１位。１位はヤニク・シナー（イタリア）のまま。