松重豊と濱田岳がダブル主演するドラマ『大川と小川の休日捜査』が、テレビ東京系にて9月30日20時に放送される。2022年9月12日放送された『大川と小川の時短捜査』に続く“大川と小川”シリーズ第2弾。【写真】石井杏奈が新人刑事役で加入！ゲストキャストに比嘉愛未、筒井真理子ら松重演じる大川勇治は、働き方改革を啓発する烏山警察署警務課職員。一方、濱田演じる小川満は刑事の経験が浅く、刑事課の体育会系のノリにな