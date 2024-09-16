◆セ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ上茶谷大河投手▽ＤｅＮＡ東妻純平捕手▽巨人萩尾匡也外野手▽ヤクルト小川泰弘投手▽中日松木平優太投手【同抹消】▽広島常広羽也斗投手▽ＤｅＮＡ山崎康晃投手▽ＤｅＮＡ山本祐大捕手▽巨人立岡宗一郎外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ田中晴也投手【同抹消】▽西武金子侑司外野手