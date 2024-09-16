p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.0px 'Hiragino Sans'}今回は、大河ドラマ『光る君へ』において、藤原道長の嫡男・渡邊圭祐が演じる藤原頼通を取り上げたい。文＝鷹橋 忍京都御所写真＝hana_sanpo_michi/イメージマート[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-ali