大学卒業をもって皇族としての本格的な始動に期待が集まり、愛子さまのお出ましへの注目度は高い。しかし、ご結婚を機に皇室を離れられる身。暗黙の制約があるなかで、愛子さまは「目立たない皇室のご活動」と「仕事へのまい進」に活路を見出され、孤軍奮闘を続けられている。【写真】悠仁さま、青系シャツとベージュスラックスの最新お姿。佳子さまのアクティブなショートパンツ姿なども会場で笑顔を見せられる天皇皇后両陛下