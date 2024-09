ONE OK ROCKはのワールドツアー<ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR>が、9月14、15日、味の素スタジアムにてスタートとなった。アジアはスタジアム会場、北米・ヨーロッパはアリーナ会場と、過去最大規模のワールドツアーになっており、ONE OK ROCKにとっても大きな挑戦であり、日本のロックバンドがこれほどの規模でワールドツアーツアーを回るのは前人未到のことだ。秋晴れが広がる味の素スタジアムでは、集まったファン