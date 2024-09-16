大谷がマルチ安打と2打点を記録した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月15日（日本時間16日）、敵地でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。0‐2で迎えた5回二死一・三塁の第3打席で右翼への適時二塁打で1点を返した。チームはこれで11イニングぶりの得点で1‐2とすると、7回には左腕のディラン・リーから同点の適時二塁打で今季32本目の二塁打とした。【動画】この日2打点目！大谷翔平が右翼へ同点適時二塁打