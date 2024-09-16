20世紀フォックス版『ファンタスティック・フォー』シリーズでスー・ストーム役を演じたジェシカ・アルバが、（MCU）『＆ウルヴァリン』に登場した衝撃のカメオキャストに言及し、MCU参戦の可能性についてコメントしている。 この記事には、映画『デッドプール＆ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。 ジェシカ・アルバ版スー・ストーム、今どこに？--> この記事には、映画『